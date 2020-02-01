10 упражнений для суставов, не вставая с постели

Рекомендовано врачом-кинезитерапевтом Бубновским С.М.

Часто пожилые люди не могут проделывать комплексы упражнений в силу возраста или физического состояния. Часто им мешает лишний вес. Для таких пациентов Доктором Бубновским были разработаны упражнения выполнять которые можно не вставая с постели.

Итак, начинаем…

Первые 4 упражнения выполняются для стоп. Очень важно укреплять стопы ног, ведь на них падает самая большая нагрузка. Особенно при наличии лишнего веса. Еще они хорошо помогают при артрите, подагре, шпоре, варикозе и плоскостопии.

Упражнение 1

Вытяните вперед пальцы ног. Делая стопу, как у балерины. Затем потяните стопу на себя. Можно делать поочередно каждой ногой, можно вместе. Возможно ноги будет сводить судорогой, это нормальная реакция, не пугайтесь.

Упражнение 2

Стопы сводятся и разводятся уже не вперед и на себя, а в стороны. При сведении старайтесь касаться внутренней стороной стопы поверхности кровати, при разведении пытайтесь внешнюю сторону стопы уложить на кровать.

Упражнение 3

Вращение стопами по часовой стрелке и против. Выполняйте движения плавно и не спеша.

Упражнение 4

Сожмите все пальцы ног «в кучку», как в кулак на руке. Затем максимально растопырьте пальцы.

— Пора переходить к коленным суставам…

Упражнение 5

Скользите стопами по кровати, придвигая ногу к бедру и вытягивая ее обратно.

— Укрепление тазобедренного сустава. Снятие боли в пояснице.

Упражнение 6

Ноги в полусогнутом состоянии. Поочередно вытягивайте ногу пяткой вперед. Максимально, так чтобы чувствовать смещение в тазобедренном суставе. Руками лучше ухватиться за спинку кровати.

Упражнение 7

Лежа на спине, руки чуть раскинуты, ладони на кровати, ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Поочередно кладем колено внутрь, на постель. Правую ногу к левой и наоборот.

Упражнение 8

Отлично помогает при геморрое и запорах. Упражнение тяжело выполнять при лишнем весе. Старайтесь выполнять даже если не получается.

На выдохе поднимаете таз, как можно выше, сжимая при этом ягодицы.

Упражнение 9

Снимает болевые ощущения в пояснице

Поза «солдатик», лежа на спине.

Поочередно каждой ногой по 10 раз. Можно помогать рукой подтягивать ногу.

Упражнение 10

Для живота и пресса.

Ноги согнуты в коленях, стопы стоят на постели, ладони на животе.

На вдохе живот выпячивайте бочкой, на выдохе втягивайте к позвоночнику. На пике немного задержите дыхание. Повторяйте 20 раз вдох и 20 выдох.

✔ Этот комплекс помогает укрепить стопы и снять боль в спине, уменьшает живот и поднимает тонус всех мышц организма. После такой простой гимнастики вы забудете про боли в суставах и спине. Будете соскакивать с постели, а не сползать скрючившись и кряхтя, как старушка.